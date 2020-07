N egador constante de los riesgos del coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó ayer síntomas que podrían indicar que está contagiado. Por eso, su agenda fue cancelada por el resto de la semana.

El ultraderechista mandatario que definió al virus como una "gripecita" tenía 38 grados de temperatura y un alto porcentaje de oxígeno en sangre (96%), síntomas relacionados con el Covid-19. Por eso, comenzó a tomar hidrocloroquina, un antipalúdico que él y el yanqui Donald Trump defienden para tratar el virus.

Frente a este cuadro, Bolsonaro se realizó el test en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Además ya se había hecho una resonancia magnética de los pulmones, examen que, según dijo, le dio bien.

Aunque todavía su cuadro no está confirmado, el presidente canceló su agenda para el resto de la semana. Sin embargo, unas horas antes de anunciar los síntomas había saludado a sus fanáticos en el jardín del Palacio Presidencial, aunque esta vez usó barbijo.

Esta no es la primera vez que Bolsonaro se hace el test de coronavirus, ya que en mayo fue obligado por el máximo tribunal a controlarse y, según los resultados que presentó, todos dieron negativo.

Escándalo

Un cura brasileño sorprendió con un particular pedido a los fieles: pedir perdón por haber elegido al "bandido" de Bolsonaro como presidente. Durante la homilía transmitida por Internet desde la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en San Pablo, Edson Adélio Tagliaferro dirigió un tramo de su discurso a los militantes del ultraderechista jefe de Estado. "Él no sirve. Bolsonaro no vale nada. Quien lo votó tiene que confesarse. Pedir perdón a Dios por el pecado que cometió, porque eligió a un bandido como presidente", expresó.

De inmediato, agregó: "Él habla de Dios por encima de todo, pero no es el dios de Jesús, porque el dios de Jesús es el que predica por la vida". Luego, en su análisis político, el religioso criticó que Brasil, que ya sufrió más de 60.000 muertos por coronavirus, no tenga un ministro de Salud, ya que esa cartera está a cargo de un general sin experiencia en materia sanitaria y está acompañado por decenas de uniformados que ocupan cargos estratégicos. Además, Tagliaferro también rezó por las víctimas del coronavirus en Brasil.

Tras conocer la repercusión que tuvo el video y su crítica al presidente, el religioso manifestó su temor de que sus palabras sean distorsionadas y se pueda generar "un vínculo de odio". "No era esa mi intención. Nunca quise propagar odio, violencia, pero sentí que el pueblo estaba desesperado", explicó. Por último, se arrepintió de haber definido a Bolsonaro como un "bandido". "De eso me arrepiento, porque no tengo pruebas", concluyó.