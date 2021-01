L a imagen del presidente Jair Bolsonaro sufrió su peor caída en sus dos años de gestión, en momentos en que la segunda ola de la pandemia de coronavirus golpea con fuerza a Brasil, es un fin de semana de protestas y la salida del poder de Donald Trump deja al mandatario brasileño en un complejo aislamiento internacional. Cuando el coronavirus en Brasil suma 215.243 muertes y 8.753.920 contagios, el presidente insiste en su posición negacionista y antivacuna. En tanto, en las regiones de la Amazonia se vive un nuevo colapso sanitario en plena segunda ola.Solo un 31% de brasileños considera que el mandatario ultraderechista hace un "buen" o "muy buen" trabajo, precisó un estudio del Instituto Datafolha. Asimismo, el número de brasileños que considera "malo" o "pésimo" el gobierno de Bolsonaro subió de 32% a 40%, otro récord de alza que lo deja muy cerca de su peor valoración (44%) en junio pasado, señaló la encuesta realizada telefónicamente a 2.030 personas.Jair Bolsonaro no sólo tiene varios frentes abiertos en su país sino que también se le presenta un escenario internacional complejo. La caída de Donald Trump en Estados Unidos le resta un aliado de peso y lo deja huérfano como defensor del proyecto antiglobalista, negacionista del cambio climático y el coronavirus y escéptico del multilateralismo.

Trump era su gran defensor en el tema de la explotación del Amazonas, frente a una Europa que es muy crítica con Bolsonaro y su manejo de la ecología. Además, su apuesta a Trump lo dejó en mala relación con Rusia y China.El tema de las vacunas contra el coronavirus es otro punto que se le vuelve en contra. La china CoronaVac fue promovida en Brasil por el gobernador de San Pablo, Joao Doria, principal rival político de Bolsonaro y posible aspirante a las elecciones presidenciales de 2022, por lo que el inicio de la inmunización con la vacuna china fue interpretada por muchos analistas como una derrota política para el líder de la ultraderecha brasileña.

Bolsonaro volvió a cuestionar este viernes la eficacia de las vacunas. "Todavía hay mucha gente preocupada con la vacuna. Lo voy a dejar bien claro. [Esa vacuna] es para uso de emergencia. No puedo obligar a nadie a vacunarse (...). No soy inconsecuente. [La vacunación] tiene que ser voluntaria, al fin de cuentas no hay nada comprobado científicamente con esa vacuna", dijo el mandatario a periodistas en Brasilia.Brasil, que llegó tarde a la campaña de vacunación en comparación con otros países, vive un dramático repunte de la pandemia, con más de mil muertos diarios.