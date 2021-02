L a locura que se vive en las calles tuvo en Villa Adelina un nuevo episodio. Luego de que un colectivo chocara de atrás a un auto, el conductor del vehículo particular se bajó con una barreta y destrozó los cristales delanteros del ómnibus. Además de los daños materiales, el chofer sufrió algunas heridas. Cuando las imágenes trascendieron, el agresor, bombero voluntario, fue pasado a disponibilidad y ya no podrá pisar el cuartel.

Las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales muestran cómo el joven, que tenía puesto el uniforme de bombero, invitó a pelear al colectivero, mientras sostenía un fierro en la mano. "Me rompiste todo el auto y no frenaste", lo acusó, antes de comenzar a golpear el parabrisas y los vidrios del costado del ómnibus, varios de los cuales terminaron astillados. Según se escucha en el video, uno de los pasajeros le pide al chofer: "¿Podés llamar al 911? Me rompió la nariz".

Cuando las imágenes trascendieron, los bomberos de Villa Ballester emitieron un comunicado en el que lamentaron la actitud del agresor y aseguraron que lo que hizo "no representa" los valores de la institución. Por eso, fue pasado a disponibilidad.

"La Jefatura de Cuerpo Activo y el Consejo Directivo dispusieron pasarlo a disponibilidad, separándolo del servicio, e iniciar un sumario administrativo", detalla el comunicado, que agregó: "Lamentamos y repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos, que no representan en absoluto el espíritu y los valores que esta institución defiende".

Por su parte, el comandante general del cuartel, Mario Oyarzo, expresó: "Queremos solidarizarnos con el chofer del colectivo y la familia. Estamos apenados por la actitud de este muchacho". "Desde afuera uno ve que el uniforme de bombero voluntario queda manchado, como jefe de cuartel también estoy apenado por la situación y por este chico que lo conocemos de cadete, nunca había tenido ningún antecedente de violencia", agregó.

Luego reiteró que a raíz del ataque "se lo pasa a disponibilidad, se le hace un sumario administrativo que seguramente va a implicar la baja del cuerpo activo". "Si se lo exonera no puede volver a un cuartel, y si se le da la baja a los dos años puede pedir volver a este cuartel o a otro", detalló. Por último, destacó que cuando se enteraron de lo sucedido lo citaron para saber qué había pasado. "Está muy mal porque perdió el trabajo, está arrepentido, asume la responsabilidad, me contó que cuando pasó esto lo primero que hizo fue ir a la comisaría y está a disposición de la Justicia", dijo Oyarzo.

"El legajo de él está limpio, se crió desde cadete acá, hace dos años pasó a bombero", concluyó.