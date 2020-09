M icaela Sabrina Zalazar, 27 años, tenía dos hijos y esperaba el tercero. Con sus cinco meses de embarazo fue atacada a golpes por su pareja, un boxeador amateur, en la ciudad bonaerense de 9 de Julio. Ella murió y él quedó detenido. Ayer a la tarde familiares, amigos y vecinos se concentraron en la plaza Belgrano, luego se dirigieron al Palacio Municipal, donde pegaron carteles pidiendo justicia por Micaela, y finalizaron su recorrido en el Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio.

Micaela ya había denunciado en dos ocasiones a su pareja. Desde el domicilio de Zalazar se pidió una ambulancia para la embarazada, que fue trasladada al hospital zonal Julio de Vedia.

"La joven primero llamó a su papá, para decirle que se sentía muy mal y estaba a punto de desvanecerse", dijo un vocero judicial. Al llegar al hospital, Zalazar presentaba pérdidas. Pero, tras ser evaluada por el equipo médico de guardia, se descubrió que la víctima tenía el bazo destrozado y una hemorragia abdominal.

Micaela perdió el embarazo y quedó internada en grave estado en terapia intensiva. El médico de la guardia, que también trabaja para la policía, decidió hacer la denuncia ante la sospecha de que la mujer había recibido una golpiza, por lo que de inmediato tomaron intervención la Comisaría de la Mujer local y la Justicia.

La pareja de Zalazar, identificado como Renzo Agustín Pancera, de 25 años, fue trasladado desde su domicilio de la calle Joaquín V. González al 200 de 9 de Julio, donde se había quedado, pese a que su pareja había sido internada en el hospital, hasta la sede de la comisaría para una declaración.

Zalazar falleció producto del grave cuadro de hemorragias por el que había sido internada. A raíz de ello, el fiscal a cargo de la causa, Luis Carcagno, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Mercedes, decidió dejar aprehendido a Pancera por "homicidio agravado por el vínculo y por femicidio, en concurso real con aborto", delitos que prevén una pena de prisión perpetua.

Los investigadores ya determinaron que Pancera practica boxeo y artes marciales en forma amateur.

La sospecha es que le dio una paliza a Zalazar, aunque el fiscal Carcagno aguardaba los resultados de la operación de autopsia, que se realizará en la morgue de Chivilcoy.

Pancera tiene dos denuncias por violencia de género, una de octubre de 2019 y otra en febrero de este año, por parte de la víctima. Ambas causas tramitaron en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 temática de Violencia de Género de Mercedes.

La denuncia del año pasado fue por "amenazas, daño y coacción" en un episodio ocurrido cuando la pareja estaba separada.

A raíz de esa denuncia, a Pancera se le dictó una orden de prohibición de acercamiento que se venció en diciembre pasado.

Pero las fuentes consultadas también explicaron que esa causa se archivó porque la propia Zalazar desistió de continuar con el proceso y dejó asentado que el conflicto de pareja estaba solucionado.

Ya en febrero de este año, la mujer volvió a denunciar al boxeador por la violación de la perimetral, lo que no prosperó porque estaba vencida.

El sospechoso será indagado hoy al mediodía, cuando el fiscal tenga la autopsia y otras medidas de prueba. Podrá hacer uso de derecho a negarse a declarar si así se lo aconseja su abogado.

Carcagno ordenó un allanamiento de urgencia en la casa de la víctima, así como también en la de la madre del imputado, sobre la calle Freire al 700, donde se secuestró el celular de Micaela.

El fiscal evaluaba tomarle declaración en cámara Gesell a alguno de los dos hijos que Zalazar tuvo con otras parejas -uno de 10 y el otro más chico-, y que convivían con ella y Pancera, ante la posibilidad de que hayan presenciado o escuchado algo de la paliza que se sospecha recibió la víctima. Los niños están cada uno con su padre tras la muerte de la mamá.

Belén amiga de la víctima dijo a la prensa sobre el detenido que "la lastimaba mucho, física y psicológicamente" y que la víctima lo había denunciado "varias veces" ante la Justicia.

"Era una relación tóxica. Renzo es una persona que la lastimaba mucho", sostuvo la amiga.

"Tenía varias denuncias hechas por ella, pero sé que volvían, iban y volvían, era una relación muy complicada. Se peleaban durante semanas y volvían, así fue toda la relación. En donde la encontraba era para que él le pegara o la maltratara, siempre por algún problema distinto", agregó.

Según Belén, Pancera "es una persona manipuladora y con problemas de adicción", que la maltrataba y que, tras atacarla, "la llenaba de regalos y le prometía que iba a cambiar".

"El final se veía venir, pero uno nunca puede hacer nada si la persona agredida no se deja ayudar. A veces tapaba las cosas o decía ‘él me ama’, pero estaba golpeada. La pasaba mal, Micaela ya no era la misma", dijo.

"Micalea era una persona muy alegre, muy social, no tenía problemas de estar en ningún lado, era abierta a todo. Pero todo cambió cuando lo conoció a Renzo, empezó a dejar de juntarse, empezó a esquivar las amistades, empezó a centrarse en su pareja, y se tornó todo muy tóxico", agregó.

Además de estos testimonios, la Justicia busca a los vecinos que hayan visto o escuchado algo de lo sucedido.

Tanto las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género como sus allegados que no sepan cómo ayudarlas se pueden comunicar a la línea gratuita 144 los 365 días del año durante las 24 horas. Allí recibirán asesoramiento y contención.

Pero si lo que se está viendo o escuchando es un ataque, lo que hay que hacer es llamar al 911 y exigir a la policía que se haga presente de manera inmediata.