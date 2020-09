B rasil comenzará a probar la vacuna rusa contra el Covid-19 a finales de octubre. La llamada Sputnik V será administrada en unos 10.000 brasileños del estado de Paraná, aun cuando la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la falta de información y garantías de seguridad del desarrollo ruso.

La información fue divulgada por la gobernación del sureño estado de Paraná, que firmó un acuerdo de transferencia de tecnología con el Instituto Gamaleya, el responsable de la vacuna conocida como Sputnik V, para que sea experimentada y posteriormente producida en Brasil. La Sputnik V será la quinta candidata a vacuna contra el Covid-19 en ser experimentada en Brasil en estudios clínicos de fase tres con miles de personas.

La multinacional Johnson & Johnson recibió autorización para probar su vacuna a mediados de agosto, lo que ya es hecho en Brasil con las desarrolladas por el Reino Unido (AstraZeneca y Universidad de Oxford), China (Sinovac Biotech) y por el consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos).

Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo después de Estados Unidos en términos absolutos, tanto en materia de contagios como de muertes por la enfermedad. Desde el comienzo de la pandemia sumaba 4.091.801 casos confirmados (50.163 en las últimas 24 horas) y 125.502 decesos (888 nuevos).

El anuncio de que el país está listo para probar la vacuna rusa se concretó poco después de que la revista médica británica The Lancet publicara un artículo detallando los exitosos resultados de los ensayos clínicos con la Sputnik V, que generaba desconfianzas debido a que fue patentada sin cumplir con la fase 3 y hasta ahora no se conocían pruebas científicas de su eficacia. Según ese medio, la vacuna fue capaz de generar anticuerpos en las personas en las que fue experimentada en la primera fase de ensayos clínicos y no generó ningún efecto adverso.

El director del Instituto de Tecnología de Paraná (Tecpar), Jorge Callado, refirió que la publicación mostró que la vacuna genera una "buena respuesta inmune" en un plazo de 28 días. Callado añadió que las primeras dosis que se aplicarán serán importadas de Rusia, pero las producidas en Brasil gracias a la transferencia de tecnología estarán disponibles en el segundo semestre de 2021.El funcionario agregó que, una vez recibida la autorización de la Anvisa, unas diez mil personas en el estado de Paraná, con prioridad para profesionales del área de salud y personas de grupos de riesgo, recibirán la vacuna en dos dosis, con un intervalo de 21 días.