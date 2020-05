A mérica del Sur es el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus y Brasil es el país más preocupante, advirtió Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y su máximo experto en emergencias. "En cierto modo, América del Sur se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad, hemos visto muchos países con un número creciente de casos, y claramente existe preocupación en muchos de ellos, pero ciertamente el más afectado es Brasil en este momento", declaró Ryan.

Además de Brasil, países como Perú y Chile han registrado un fuerte aumento en los casos en los últimos días. Sobre el estado de la pandemia en Brasil, Ryan declaró que, aunque el número de casos en San Pablo es el más alto, la situación más grave es la de Amazonia, "con un tasa muy alta", dijo. El estado amazónico tiene el mayor número de casos en relación a la población: 490 personas infectadas por cada 100.000 habitantes.

El funcionario de la OMS mencionó la aprobación de Brasil del uso de la cloroquina para el tratamiento de Covid-19 en todas las etapas, y destacó que no hay evidencias de que el medicamento sea eficaz para combatir la enfermedad. "También observamos que el gobierno de Brasil aprobó la hidroxicloroquina para un uso más amplio, pero enfatizamos que nuestras revisiones clínicas realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la evidencia clínica actual no respaldan el uso generalizado de hidroxicloroquina para el tratamiento de Covid-19, no hasta que se completen los ensayos clínicos y tengamos resultados claros", dijo Ryan.

Las estimaciones también publicadas ayer por el Imperial College indican que la transmisión de la enfermedad continúa acelerándose en Brasil. La tasa de contagio (R), que indica a cuántas personas en promedio cada persona infectada transmite el coronavirus, se calculó en 1,3 (superior al 1 que estima un cierto control del virus).

Ryan destacó también que hay nueve países africanos en los que se ha observado un incremento de casos del 50% en la última semana, mientras que otros han conseguido estabilizar su curva. La baja mortalidad del continente africano puede deberse a que la mitad de su población está por debajo de los 18 años, pero el doctor Ryan mostró su preocupación por los "vacíos significativos" en cuanto a servicios de cuidados intensivos y equipos de respiración asistida en el continente.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que la pandemia de Covid-19 "amenaza con socavar los servicios de inmunización que salvan vidas en todo el mundo", lo cual podría poner en peligro "a decenas de millones de niños en países ricos y pobres" frente a "enfermedades mortales como la difteria, el sarampión y la neumonía". Al menos 68 países, según los estudios iniciales, verán "considerablemente obstaculizada" la realización de dichos servicios, poniendo en riesgo a alrededor de 80 millones de niños menores de un año. "Desde el cambio de siglo, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad, en gran parte gracias al poder de la vacunación segura y eficaz. A medida que el mundo se une para desarrollar una vacuna segura y eficaz para el Covid-19, no debemos olvidar las docenas de vacunas que salvan vidas que ya existen y que deben seguir llegando a los niños de todo el mundo", argumentó el director de la OMS.