Un país que no tiene un ministro de Salud con experiencia durante una pandemia puede enfrentar situaciones en extremo complejas y si el presidente es Jair Bolsonaro, las cosas se ponen aún peor. Brasil llegó ayer al tercer lugar en cuanto a la cantidad de contagios, con más de 250.000. En este marco, bandas parapoliciales de ultraderecha distribuyeron ayer de manera ilegal dosis de cloroquina para la prevención del coronavirus en el sur del estado amazónico de Pará.

Las cifras son cada vez más elevadas. Autoridades sanitarias brasileñas detallaron ayer que hubo 13.140 contagios en un día, con lo que el total llegó a 254.220. De esta manera, superó al Reino Unido y llegó al tercer lugar del podio en cantidad de casos, solamente superado por Estados Unidos y Rusia.

En cuanto a los muertos, de acuerdo con el último reporte hubo 674, lo que elevó la cifra total a 16.792. En este marco, la Justicia de la ciudad de Paraupebas, en Pará, investiga un reparto ilegal de cloroquina. La maniobra habría sido responsabilidad de comisarios de la policía en rebeldía, que repartieron la droga en forma preventiva, engañando a la población.

La cloroquina -el presidente yanqui Donald Trump admitió que toma hidroxicloroquina desde hace más de una semana, aunque sus estudios de coronavirus dieron negativo- fue uno de los temas de divergencia entre el ex ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, quien fue echado en abril, y Bolsonaro, impulsor del consumo de esta droga. Según explicó el ex funcionario, se trata de una medicación cuya eficacia aún no fue comprobada y tiene efectos colaterales que hasta podrían provocar la muerte.

"Comenzamos a experimentarla con pacientes graves que ya están en los hospitales. Por lo que sé de esos estudios, que aún no concluyeron, el 33% de los pacientes tuvo que suspender el uso de cloroquina porque presentaron arritmia, algo que puede generar un paro (cardíaco)", dijo, antes de denunciar que la intención de Bolsonaro al promover esa medicación es que las personas piensen que pueden volver al trabajo porque supuestamente ya existe un remedio.

Por otra parte, aseguró que "nada de lo que está ocurriendo es sorpresivo" y agregó que el mandatario no puede decir que no fue advertido sobre la crisis sanitaria. "Teníamos nuestros estudios de escenarios de números de casos y muertes. Nada de lo que está ocurriendo es sorpresivo para el gobierno", insistió el ex ministro, quien espera que el pico de la enfermedad no se producirá antes de julio.

"Él (Bolsonaro) claramente consideraba que la crisis económica proveniente de la de salud era inaceptable por más que lo alertáramos de que era una enfermedad muy seria y que el número de casos podría sorprender", contó Mandetta, quien reveló que comenzaron a advertir sobre la gravedad del coronavirus en enero, cuando el coronavirus aún no generaba tanta preocupación en Brasil.

En ese sentido, dijo que "primera impresión" fue que "el gobierno no estaba tan interesado en el asunto y no le estaba dando la debida dimensión". Por todo esto, aseguró que "es difícil coordinar un sistema como ministro si el presidente transmite otro mensaje".