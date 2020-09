A ccidente o femicidio? La Justicia investiga las circunstancias en las que una estudiante de medicina brasileña, de 22 años, cayó por el hueco del ascensor de un edificio del barrio porteño de Retiro, donde estaba con su novio y un amigo, falleciendo en el acto. El hecho ocurrió en un edificio de la Avenida del Libertador 654, entre Cerrito y Libertad, en el mencionado barrio de Retiro. La víctima fue Ana Karolina Fernández (22), una brasileña que estudiaba la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La causa está en manos del juez de instrucción Manuel de Campos, quien por el momento caratuló el expediente como "muerte por causas dudosas". Según el sumario, que en las últimas horas llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 41 que subroga De Campos, todo se inició a partir de un llamado al 911 que reportaba la posible caída de una mujer por el hueco del ascensor del edificio desde el piso 13. Efectivos de la comisaría vecinal 1A de la Policía de la Ciudad concurrieron al lugar y se entrevistaron con dos jóvenes, uno que vivía en el edificio y el otro, el novio de Fernández. Ambos le dijeron a la policía que esa madrugada habían estado tomando bebidas alcohólicas hasta que en un momento Fernández se quedó dormida y ellos dos decidieron ir a otro sector del departamento. Siempre según la versión del novio y del amigo, más tarde ambos volvieron donde estaba la mujer y no la encontraron, por lo que al revisar el departamento notaron que en el palier privado del living que conduce al ascensor, la puerta del mismo estaba abierta. Al acercarse, notaron que el ascensor no estaba y presumieron que Fernández había caído por el hueco. Personal de bomberos de la Policía de la Ciudad encontró el cuerpo de la joven universitaria en el tercer subsuelo del hueco del ascensor. Fuentes judiciales indicaron que la autopsia determinó como causa de muerte los múltiples traumatismos que padeció la víctima en su caída desde el piso 13, pero el juez aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y otros complementarios para incorporarlos al expediente en el que también interviene la fiscal Cinthia Oberlander. "Por el momento no descartamos ninguna hipótesis: desde un accidente por una falla en la puerta del ascensor, hasta un hecho criminal. Estamos en plena etapa de investigación", confió una fuente de la investigación. "Queremos saber si la chica decidió abandonar el departamento en forma voluntaria o si quiso huir de alguna situación. Todo está bajo análisis y por eso la carátula es muerte dudosa", agregó el mismo informante.