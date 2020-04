N uevamente, Leticia Brédice denunció a su novio Federico Parrilla a través de Instagram, algo que ya había hecho el año pasado y luego pidió disculpas. En las últimas horas, la actriz usó una "historia" en esa red social para acusar públicamente a su pareja de maltratador y de haberle robado.

"Y vos, ladrón... mi camioneta. Dale, pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo", escribió sobre una foto de una historia del joven. En otra arremetió: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras". Brédice además mostró una conversación de Whatsapp entre ambos, donde ella le decía: "Por favor, no desvalorice. Descalificar habla de vos y tus temas. Maldecir a los demás no da ni por venganza. Sólo Dios sabe por qué. Si querés llegás. No querés. Perdoná".

Ángel de Brito confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter y contó que "ahora puso un abogado para las denuncias pertinentes, de violencia y de robo". Moria Casán, en cuyo programa "Incorrectas" Leticia se desarrolló como panelista durante un tiempo y donde forjaron una buena relación, le escribió en Twitter: "Reina, atrévete sin temor, hoy estuve conectada todo el día con vos porque me puse el foulard tan especial que me regalaste. Adelante, no caigas una vez más en tu propia trampa".

En octubre de 2019, la actriz también había escrachado a su pareja en Instagram: "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche", fue lo primero que expresó, arrobando la cuenta de Parilla. Y siguió: "Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines".

Sin embargo, horas después, Brédice volvió a utilizar sus historias para disculparse y explicar que lo había hecho "porque estaba enojada". "No lo merecés", manifestó en ese momento. "Me disculpo por generar una noticia solamente por estar enojada. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio", agregó. En enero de este año, en nota con "Los Ángeles de la mañana", Leticia lanzó: "Yo denuncié violencia y me equivoqué, eso es por estar mamada".