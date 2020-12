S iempre es noticia. Y con su particular estilo y un millón de seguidores en su cuenta en Instagram, Brenda Asnicar suele utilizar la red social para comunicar novedades vinculadas a sus trabajos como artista, cantante y algunas cuestiones sentimentales junto a su novio, el trapero Duki. Sin embargo, en esta oportunidad la joven se dirigió a sus fans por un tema bastante diferente: su salud. Brenda comenzó a sentir algunos síntomas compatibles con el coronavirus, por eso decidió realizarse el test. Este sábado le dieron el resultado, que dio positivo. A través de una serie de videos publicados en las stories de su cuenta en Instagram, la actriz dijo en un principio "pintó Covid", para confirmar la noticia, y luego brindó algunos detalles más sobre la situación. La actriz promocionó una marca -los tan famosos canjes- que le envió algunas cosas a su casa, ya que debe cumplir con un estricto aislamiento, y manifestó: "Ellos son los que te mandan cosas cuando tenés Covid, que ya nadie te quiere porque sos una escoria. Te mandan a tu casa ropa cuando te quedás varada en medio de la Capital".

"No sabía que tenía Covid, y de repente me empecé a sentir mal y dije: ‘Me voy a hacer un análisis’. Tengo coronavirus y el resultado estuvo en el día", contó la joven, a quien se la nota bien de salud pero por su voz, un tanto ronca, se puede suponer que tiene alguna molestia en su garganta. Su novio, Duki, también tiene coronavirus. Sin brindar demasiados detalles, subió una selfie y se limitó a escribir "Covid 2.0". Recordemos que últimamente la actriz fue noticia por los repudiables comentarios que recibe sobre su cuerpo. Por ejemplo, Brenda compartió una foto en la que aparece en medio de la calle luciendo un look llamativo: una remera negra, un short deportivo rojo, medias de algodón y unos tacos rojos muy altos. Junto a la imagen, se dirigió contra los haters: "El que haga un comentario negativo sobre mi cuerpo queda bloqueado forever". La novia de Duki está cansada de leer mensajes sobre su apariencia y en reiteradas oportunidades expresó su angustia y molestia en contra de quienes le dicen que está demasiado delgada cada vez que ella publica alguna imagen en la que exhibe su cuerpo en las redes sociales. En una oportunidad, grabó un video tras recibir críticas excesivas sobre su figura: "Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí sólo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida", finalizó.