Miguel Marcelo Brizuela fue denunciado por su exnovia Melina Neto por violencia de género y Vélez lo separó de forma provisoria. Sin embargo, en septiembre, la Justicia archivó la causa por la imposibilidad de determinar cómo surgieron los hechos y la ausencia de testigos. Los abogados del defensor le solicitaron al club que lo reincorporara a los entrenamientos. "Hace siete meses que convivía con Miguel Brizuela. Primero me zamarreó, y luego me pegó una piña, y quedé inconsciente. Primero me pegó una trompada en el ojo y, cuando traté de sacármelo de encima, me pegó la segunda, y caí desmayada. No me acuerdo más nada", dijo Neto. "Agredió físicamente a mi hija Melina Neto, dejando en su rostro daños visibles, sumándole un maltrato verbal y psicológico de meses. Ya había habido maltratos anteriores a este hecho. Esta lacra anda como si nada, dando vueltas por el barrio, creyéndose impune y desafiando a todos porque se cree intocable" señalo indignada la madre de Melina.