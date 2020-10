E n Bahía Blanca las denuncias se acumulan sin ser tenidas en cuenta, mientras una importante cantidad de personas asisten a una fiesta clandestina, cada fin de semana. La misma tiene lugar en el interior de una vivienda que pertenece a un importante comerciante de la ciudad. Por esta razón, los denunciantes exigen la intervención de las autoridades, puesto que hasta el momento no han reflejado interés de hacerlo.

A pesar de que el mencionado distrito del sur de la provincia de Buenos Aires atraviesa la cuarentena en fase 2, al menos unos sesenta habitantes, en su mayoría jóvenes, acuden a un improvisado boliche, escenificado en el quincho de una casa, situada en el barrio Noroeste. Los vecinos de la zona aseguraron que el evento nocturno y clandestino se desarrolla desde hace tres meses. Por lo tanto, muchos de ellos efectuaron una serie de denuncias que no implicaron suspensión alguna, ni mucho menos una inspección.

No obstante, en la jornada del último sábado, una de las presentes publicó una foto de la fiesta en sus redes sociales. Ello motivó a que las autoridades, a cargo de fiscalizar este tipo de discotecas anticuarentena, se dirigieran al lugar. Sin embargo, como señaló Marcelo, un comerciante local, "registraron el inmueble un día después y no encontraron nada. Por eso indagaron a la chica y ella les argumentó que festejó su cumpleaños con veinte personas y eso fue fundamento suficiente para no establecer ninguna medida o pena".

La fiesta, que se repite cada fin de semana, desde hace tres meses, es desencadenante del malestar y el rechazo de vecinos y propietarios de negocios de Bahía Blanca. Al respecto, uno de ellos, Alberto, reconoció que "el problema es que nos colapsa a todos. Yo cerré mi negocio, atendiendo a la gente en la vereda, y que a un pibe se le cante hacer una fiesta y entonces bajemos a una fase 2 y yo tengo que cerrar mi negocio por completo". A su vez, los denunciantes enfatizan que tan ilegítima situación se desarrolla al mismo tiempo que los centros de salud de la ciudad están saturados, y en consecuencia exigen que las autoridades prohíban dicha práctica.