El avance del coronavirus no detiene la bronca. Centenares de personas volvieron a manifestarse ayer contra las medidas de confinamiento parcial impuestas en algunos distritos de Madrid, que afectan a cerca de un millón de personas, sobre todo de barrios de bajos ingresos y muy poblados.

"¡No es confinamiento, es segregación!", gritaba la multitud ante el Parlamento de la Comunidad de Madrid. "A los ricos no los confinan", señalaba uno de los carteles, mientras que un hombre exclamó: "No tiene sentido que puedas ir a trabajar en un barrio rico, pero no puedes ir a tomar algo. Las reglas deberían ser iguales para todos".