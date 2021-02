A todos nos puede tocar. La madre de una diputada bonaerense sufrió el robo de su auto en la puerta de su casa cuando se dirigía a trabajar, en la localidad bonaerense de El Palomar, y luego los ladrones abandonaron el rodado chocado en Tres de Febrero. La víctima fue identificada como Norma Chaparro (67), médica radióloga, quien fue asaltada cuando iba a su trabajo a un centro de salud de Ramos Mejía.

Fuentes policiales informaron que la mujer fue abordada por dos delincuentes que se llevaron su Peugeot 208 rojo tras bajarla a los empujones frente a su casa de la calle Pampa 1160. Chaparro intentó resistir el robo tomándose del volante, pero la sacaron hacia el exterior a la fuerza y la arrojaron sobre la calzada. El auto luego fue encontrado chocado contra un poste de luz en la zona de Tres de Febrero, añadieron las fuentes.

La mujer asaltada contó que "anoche estaba toda dolorida de los golpes luego de la caída" tras el robo de su vehículo, cometido por delincuentes con los que mantuvo un "forcejeo" hasta que le sacaron las llaves y la tiraron. "Hoy estoy mejor, pero anoche me dolía todo. Los dos asaltantes me zamarrearon toda. Yo soy de mirar para todo lados, pero no vi nada. Los delincuentes estaban armados y no advertí el robo", agregó.

En tanto, la diputada provincial María Eugenia Brizzi de Juntos por Cambio e hija de la víctima denunció el robo en su Twitter. "Ella está en un estado en el que, cuando te baja, te empieza a doler todo. Está medio revolucionada, pero físicamente bien. Se resistió y por suerte no pasó nada. Tenía un 38 (el que la asaltó)", relató la legisladora. El hecho es investigado por la UFI 7 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Matías Rapazzo, que trabajan junto con policías de la Comisaría 6ª para lograr la detención de los delincuentes.