M ientras Boca se prepara para lo que será el encuentro del domingo contra Newell´s, el consejo de fútbol continúa con las negociaciones para la renovación de varios de sus jugadores. En los próximos días, le llegará la oferta a Julio Buffarini.

Desde que llegó Miguel Russo al banco de Boca, el lateral cordobés es una fija en el once titular debido al buen rendimiento que tuvo en este 2020. Y frente a esta situación, desde el consejo de fútbol le ofrecieron hace un tiempo la opción de renovar su contrato, que finaliza en junio de 2021. En aquel entonces, desde el Xeneize le ofrecieron estirar el vínculo por un año más, algo que no le cayó bien a Buffarini, ya que quería una renovación por un período más prolongado.

Las negociaciones estuvieron estancadas durante un largo tiempo, hasta ahora, ya que parece que el consejo de fútbol estaría dispuesto a ofrecerle un contrato por dos años, tal y como quiere el lateral de 32 años. Esto se debe a que el club no tendrá el gasto importante a fin de año ya que no comprará el pase de Guillermo Fernández, por lo que se decidió mejorar el techo del dólar en casi todos los jugadores del plantel, Buffa incluído. Hay que recordar que, en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto en el corto, Julio podría no jugar los últimos seis meses de su contrato, como pasó con Pol Fernández hace algunas semanas. Actualmente, Russo cuenta con una sola alternativa en el plantel para Buffarini, que es la de Leonardo Jara. Además, en 2021 se sumará Marcelo Weigandt, quien hoy se encuentra a préstamo en Gimnasia.

Dos en carpeta

Por otro lado, y más allá de Jara y Weigandt, existe la posibilidad de que Boca salga a buscar en el mercado por un lateral, tal y como a mitad de este año, antes de que se retome la actividad post parate. Los dos jugadores que tiene en carpeta son Ecuatorianos: Pedro Perlaza y Ángelo Preciado. El primero, de 29 años, juega en la Liga de Quito, mientras que Preciado, de 22 años, está en Independiente del Valle. Además de destacarse en sus respectivos clubes, ambos son parte de la selección ecuatoriana que actualmente dirige Gustavo Alfaro. Vale destacar que este último ya fue sondeado este año, después de la negativa de Mauricio Isla. De todas formas, esta opción se barajará en caso de que Buffarini decida no seguir su carrera en Boca.