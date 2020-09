"Totalmente recuperada" del coronavirus luego de pasar unos días internada en el sanatorio Medicus Azcuénaga, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que de acuerdo con su interpretación de la actualidad, "somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021". La frase fue tildada de "antidemocrática" por diferentes sectores políticos y, a través de las redes sociales, dirigentes le señalaron que el año próximo habrá elecciones legislativas y no presidenciales.

A pesar de que su contagio de Covid-19 derivara en una internación, la ex ministra de Seguridad volvió a criticar las medidas de aislamiento social del gobierno porque "provoca el cierre de empresas" y consideró durante una entrevista televisiva que la carta que publicó Mauricio Macri el último domingo en un matutino nacional fue "muy clara y conceptual".

Bullrich retomó la actividad en los medios y en las redes sociales durante los últimos días. En Twitter, criticó al gobierno nacional al escribir: "El único riesgo para la libertad es llevársela puesta disfrazándola de ‘servicio básico esencial’. Frente a cada atropello fuimos enérgicos en su defensa, y haremos lo mismo si prospera el recorte al acceso y el control a Internet. Menos modelo soviético y más apertura".

Repercusiones

Ante la afirmación de Bullrich sobre ser una "sustitución al gobierno" el año próximo, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, opinó en su cuenta de la red social del pajarito: "Cuando no tenés empacho -ni vergüenza- en decir que querés destituir un gobierno antes que concluya su mandato. Es fácil, en el 2021 no hay elecciones presidenciales, así que lo que quiere Pato es intentar un cambio de gobierno desde el Parlamento... como hicieron con Dilma", en referencia a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida de su cargo por juicio político en 2016.

El senador por el Frente de Todos Oscar Parrilli sostuvo en declaraciones a El Destape Radio que "hay sectores de Juntos por el Cambio que tienen muy poca visión democrática".