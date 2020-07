Patricia Bullrich respondió rápidamente a las críticas de Alberto Fernández por el comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte de Fabián Gutiérrez. En su cuenta de Twitter, la presidenta del PRO le recordó que "fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Santiago Maldonado".

"No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca, me quedo corta", tuiteó la ex ministra de Seguridad.

Bullrich, una de las firmantes del documento donde pidieron que la causa esté a cargo de la Justicia Federal, respondió a través de las redes sociales y señaló que el escrito no es una hipótesis respecto de la muerte del ex secretario K.

"Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen", señaló la ex funcionaria, quien fue denunciada por una abogada por incitación a la violencia política.

Alfredo Cornejo, presidente nacional de la UCR, también recordó el caso de Maldonado al señalar que se "desconoció que un montón de peritos dijeron que Maldonado se había ahogado y siguen repitiendo esa versión de los hechos".