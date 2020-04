M arcelo Gallardo, se sabe, es un técnico que no deja nada librado al azar. Y menos aún cuando se trata de retocar un plantel que muy posiblemente sufra bajas sensibles en el próximo mercado de pases, sobre todo en la última línea. El Muñeco está al tanto de que podría perder a dos de sus titulares, pues desde Europa tienen apuntados -y en mayúsculas- los nombres de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, jugadores que ya expresaron -directa o indirectamente- el deseo de probar suerte en las mejores ligas del Viejo Continente. Por eso, el técnico de River y sus colaboradores comenzaron a sondear alternativas para reemplazarlos. Sabiendo que las arcas del Millonario lejos están de hacerle honor a ese apodo, la búsqueda se centra en jugadores jóvenes, de buen presente pero con mucha más proyección.

¿Quiénes son los primeros jugadores que aparecerían en el radar de Gallardo como alternativas para el fondo, más precisamente para el lateral derecho? Uno de ellos es Facundo Nadalín, de 22 años. "Me enteré por los medios del supuesto interés de Gallardo. Si es así me pone contento y me haría bien que uno de los mejores equipos del fútbol argentino se fije en mí, pero a mí todavía no me llamó nadie y mi cabeza está puesta en Newell’s", comentó el rosarino, que debutó en Primera en diciembre de 2017 y vistió la camiseta leprosa en 28 cotejos oficiales.

También suena Facundo Mura, de Estudiantes, que se consagró campeón en el Preolímpico con la selección Sub 23 del Bocha Batista. El rionegrino, de 21 años, se adapta a otras posiciones -de hecho, debutó en marzo de 2019, en el clásico platense, actuando como lateral izquierdo-, aunque su cláusula de salida sería elevada.

Otro de los "agendados" es Alex Vigo, nacido en Paraná hace 20 años y con 32 encuentros disputados en Colón, club en el que debutó en enero de 2019 y con el que firmó contrato hasta junio de 2023.

La cuarta alternativa sería Francisco Gerometta, también de 20 años, con vínculo en Unión hasta junio de 2022. El juvenil, con experiencia en el seleccionado argentino Sub 20 que comandaba Sebastián Beccacece, debutó casualmente contra River, el pasado 9 de febrero.

En un principio también se barajó la chance de Nahuel Molina, quien quedaría libre de Boca al finalizar la actual temporada, aunque la versión perdió un poco de fuerza ya que jugador estaría cerca de Racing.