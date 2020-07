El hallazgo de una heladera en el pozo donde las autoridades judiciales, con la asistencia de personal de Defensa Civil, buscan los restos de Fernando Lario, un arquitecto marplatense desaparecido hace 8 años tras un asalto, suman un nuevo capítulo a la situación.

Esa aparición coincide con el testimonio que aportó el hombre que motorizó esta búsqueda.

El dato lo confirmó la fiscal Andrea Gómez, presente en el lugar del hecho, aunque prefirió no anticiparse a los resultados y sólo expresó que el hallazgo coincide con lo que había relatado el testigo. Agregó que no se trata de una heladera del tipo familiar, sino del tipo exhibidor.

"No imagino nada. Espero que se remueva la heladera y, si están los restos de Lario, los encontraremos. Y si no, será una línea investigativa más agotada, como tantas otras que se dieron. Lo que no se puede es dejar de investigar", planteó Gómez.

La fiscal confirmó que solicitó la asistencia de Obras Sanitarias para poder avanzar con el retiro de la búsqueda.

La tarea de personal de Osse será intentar enganchar la heladera con una grúa pequeña para poder retirarla de allí y confirmar si dentro de ella, tal como señaló la persona que declaró ante la Justicia, están los restos de Fernando Lario.