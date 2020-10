C on gobernadores, empresarios, funcionarios nacionales y sindicalistas, comenzará hoy una nueva edición de la semana de la Pastoral Social argentina, donde se debatirá sobre las distintas estrategias para bajar la pobreza y retomar el crecimiento del país. Esta vez, además, habrá fuerte presencia latinoamericana. Los ex presidentes Michelle Bachelet (Chile), Dilma Rousseff (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Ernesto Samper (Colombia) confirmaron su asistencia para un debate que llevará el sugestivo título de "La patria grande, caminos de encuentro".

Las primeras reuniones virtuales se darán hoy, en un panel denominado "Encuentro y creatividad: caminos para el pleno empleo". Participarán la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca; el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico; Ricardo Peidró, de la CTA; José Urtubey, de la UIA; José Martins, de la Bolsa de Cereales de la Argentina; monseñor Fernando Maletti, obispo de Merlo-Moreno, y Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio.

El último encuentro de la Pastoral Social concluyó con la ponencia del presidente Alberto Fernández. Fue el 30 de septiembre, cuando se conoció el importante aumento de la pobreza en el país. El tema no pasará inadvertido en este nuevo encuentro.

También está prevista la participación de un grupo de gobernadores, como el santafesino Omar Perotti, el salteño Gustavo Sáenz, el correntino Gustavo Valdés, la vicegobernadora de Entre Ríos Laura Strata y la mandataria de Río Negro, Arabela Carreras.

Toma de tierras

Precisamente, la rionegrina sigue en su lucha por desalojar distintos predios tomados en su provincia, y mantiene un abierto enfrentamiento con el gobierno nacional. En la última semana, la presencia de Juan Grabois (el dirigente social cercano al papa Francisco) en un campo de la familia Etchevehere que fue donado en medio de una tremenda disputa interna de esa familia generó reclamos hacia la Iglesia.

Por eso, en las últimas semanas diversos representantes de la curia salieron a desmarcarse de las tomas. Tanto los curas villeros -hablaron de inescrupulosos que se aprovechan de la necesidad-, como la Pastoral Social de la diócesis de Lomas de Zamora, que se expresó en el mismo sentido ante la ocupación del predio de Guernica. Además de que manifestó su deseo de que el conflicto se supere mediante el diálogo.