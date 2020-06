El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró que el gobierno nacional continúa "trabajando" para encontrar una solución al problema planteado por la decisión de Latam Argentina de cesar sus operaciones de cabotaje en el país y que, en ese sentido, ayer tuvo "una muy buena reunión" con la CEO de la compañía, Rosario Altgelt. "Nos hemos reunido para analizar la situación derivada de la decisión de solicitar el cese de las operaciones de la empresa y ver de qué manera se puede enfrentar la situación, procurando el menor perjuicio para los más de 1.700 trabajadores que tiene la firma", explicó Meoni.

El ministro reconoció que "no es una situación sencilla", ya que "la empresa perdió más de 300 millones de dólares en tres años y el parate provocado por la pandemia de coronavirus hizo que, al no tener ingresos, se hiciese muy dificultoso poder mantenerse". Por otro lado, fuentes de la cartera de Transporte indicaron que "por el momento" Latam solicitó un cese de operaciones que le permite dejar de volar, pero mantener las rutas por 180 días, hasta diciembre, cuando se espera que la situación general haya cambiado. No obstante, durante el encuentro, Altgelt aclaró que la decisión de abandonar los vuelos de cabotaje es "irreversible".

Las posibles definiciones se trasladarán la próxima semana al Ministerio de Trabajo, donde su titular, Claudio Moroni, citó a los representantes los gremios aeronáuticos involucrados para analizar la situación derivada del pedido de Latam del procedimiento preventivo de crisis.