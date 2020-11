El joven de 22 años acusado de matar a puñaladas a su ex cuñada de 14 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn el viernes último buscó en Google instrucciones sobre "cómo matar a una persona", según determinó la fiscalía al pedir su prisión preventiva por el delito de "femicidio en concurso con femicidio transversal". Se trata de un agravante del femicidio que se aplica por primera vez en la provincia de Chubut y que está contemplado en el inciso 12 del Código Penal para quienes matan a alguien para vengarse o causar sufrimiento a una tercera persona, en este caso, a su ex suegra, con quien tenía una mala relación, dijeron los voceros. El acusado es Juan Gabriel Orellana Acuña (22), quien, de ser hallado culpable del asesinato de Lía Vásquez (14), podría ser condenado a prisión perpetua. La adolescente fue hallada asesinada de varias puñaladas en el cuello el viernes pasado en una vivienda del barrio Pujol de esa ciudad chubutense.

De la acusación fiscal formulada en la audiencia de control de detención que se realizó este fin de semana surgió que Orellana Acuña mató a la adolescente para vengarse de su ex suegra -madre de su ex pareja y de la chica asesinada-, con quien tenía una mala relación. Orellana Acuña es padre de un niño de poco más de un año de su ex pareja, a quien había amenazado con matar a su familia. "Aplicamos la figura de femicidio porque están todos los componentes, pero además incluimos el femicidio transversal, porque de los primeros pasos de la investigación surge que el acusado mata a la chica para dañar a su ex suegra", explicó el fiscal Jorge Bugueño, a cargo de la investigación.

Orellana Acuña había amenazado a su ex pareja diciéndole que iba a matar a su familia y el día anterior al femicidio de Lía había buscado en el teléfono "cómo matar a una persona" y "los puntos débiles para matar a una persona". La búsqueda la realizó a través de la aplicación Google, evidencia que se suma a una serie de testimonios que indican que el sospechoso, nacido en la localidad boliviana de Villa de Punata, es "una persona violenta". El joven había sido denunciado por su ex pareja a raíz de "varios episodios de violencia", entre ellos uno ocurrido el mes pasado, cuando, en estado de ebriedad, llegó a su casa y los amenazó con cuchillos a ella y a su bebé.