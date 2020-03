Son conocidos los problemas económicos que está atravesando Independiente, lo que hizo que se fuera desprendiendo de sus mejores jugadores, a pesar del pedido de Lucas Pusineri para que no le desarmen el plantel. Sin embargo, los dólares tiran más... Como si no quedara otro tipo de solución. Y hoy es posible que otro futbolista del Rojo se vaya del club. Nos referimos a Fabricio Bustos y el interés en el del Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores de América. El fútbol brasileño ya hace tiempo que se viene llevando a muchos jugadores argentinos por las mejores condiciones económicas que ofrece. Y en esta historia la dirigencia del Flamengo tiene en su radar la intención de contratar al jugador de Independiente.

El entrenador del equipo, Jorge Jesús, busca un lateral derecho para reforzar el plantel y los distintos medios brasileños indican que le fue ofrecido el jugador del Rojo de Avellaneda.

En Independiente aseguran que no hubo ninguna oferta oficial, pero evidentemente el representante del futbolista es el que está trabajando para que Bustos termine jugando en Brasil. El tema que deberá resolver la directiva del Flamengo es la cláusula de rescisión de contrato de Bustos, que asciende a 20 millones de dólares. Pero esto no significa que será la cifra final en la cual se iría el jugador. Flamengo ahora tendrá que hacerle llegar a Independiente una oferta, que será seguramente muy inferior a los 20 millones, y de ahí en más se abrirá una mesa de negociaciones, donde la intención del jugador será clave para la venta o no. Dicen que en las próximas horas llegaría oficialmente el ofrecimiento.