Un superclásico de la televisión argentina está muy cerca de regresar. El célebre Cacho Fontana vuelve con "Odol Pregunta", ciclo que debutó en 1967 y que pronto se verá por la TV Pública. El propio Cacho lo confirmó en "La agenda de la tarde", el programa que sale de lunes a viernes por Unife TV.

Fontana se reunió esta semana con Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, para armar el programa que comenzaría a salir en marzo. El conductor además destacó que siente una gran admiración por Santiago del Moro, a quien ve como su sucesor por la forma de manejarse frente a las cámaras.

A sus 87 años, Fontana atraviesa una delicada situación económica. Vive hace tiempo en una residencia para mayores donde no le cobran y, como él mismo contó anteriormente, "fui un mal administrador. Llegó el momento en que los años cumplieron su tiempo, mis hijas no me vieron bien, y me llevaron a un lugar para rehabilitarme. Alguien le dijo a otro oyente de ‘Fontana Show’, de pibe, que iba en la bicicleta escuchando en la Spika. Ese hombre es el administrador y creador de Interplaza (la clínica donde vive). Me fue a buscar y les mostró a mis hijas el hogar donde estoy y les dijo ‘acá va a estar tu papá’. ‘Nosotros no tenemos dinero para pagar esto’, le dijo mi hija. Y él respondió: ‘Nadie habló de dinero, hablé de atención’. Y hace dos años y pico que estoy ahí. Se llama Salvador. Si no tuviese su apoyo, no tendría qué comer. Así de fácil. Tengo una jubilación de las más bajas".