Sobre un total de 11,7 millones de argentinos que trabajan formalmente, hay entre 3 y 3,3 millones de personas que en nuestro país podrían seguir ganándose la vida en modo teletrabajo cuando el coronavirus haya pasado. Por otro lado, hay entre 8,3 y 8,5 millones de trabajadores formales que, por la particularidad de sus tareas, no pueden trasladarlas al mundo digital, al menos por ahora.

Los datos surgen de un estudio que realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) para evaluar el impacto del aislamiento obligatorio y preventivo en el país. Pero el sondeo deja esta mirada hacia futuro, ya que, como muchos especialistas anticipan, luego de la pandemia nada volverá a ser igual, tampoco en el mundo laboral. El teletrabajo abre nuevas oportunidades, pero sólo para un sector, porque no sólo requiere infraestructura doméstica y conocimientos tecnológicos.

El presidente Alberto Fernández, admitió recientemente que habrá nuevas modalidades laborales y contractuales a futuro y que esta pandemia abrió la puerta. También reflexionó en torno a que el teletrabajo debería tener un "valor salarial" menor al que requiere una persona que, por ejemplo, debe trabajar fuera de su casa todo el día gastando más dinero en viajes y alimentos.

"La relativa facilidad para trasladar un trabajo del mundo físico al digital es clave para determinar los costos económicos del aislamiento", señaló este informe que, además, pone el acento en el tipo de ocupación que puede trabajar desde casa y aquellos que no. "En profesiones es superior al 50%, mientras que en las ocupaciones no calificadas el trabajo digital no alcanza al 10%", remarcó el documento. En cuanto al género, también hay diferentes matices. De acuerdo con este estudio, "el teletrabajo sube al 34% en el caso de los hombres y desciende al 25% en el caso de las mujeres".