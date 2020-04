Un policía retirado quedó detenido en allanamientos hechos tras un ataque a tiros ocurrido en la noche del viernes en Biarriz y Copacabana, en barrio Puente Gallego, en la ciudad de Rosario, en el que un hombre sufrió heridas de bala en el abdomen y en una pierna. Quedó sospechado de haber ido a la casa del tirador -también arrestado- a llevarse elementos que podrían ser relevantes para esclarecer la balacera.

El ataque tuvo lugar aproximadamente a las 21.30 del viernes. Ariel C. recibió un disparo en el abdomen y otro en su pierna izquierda. Minutos después fue asistido por el SIES y lo trasladaron al HECA. Luego de tareas investigativas, el Comando Radioeléctrico arrestó a su vecino, Damián V., quien habría sido el autor de los tiros. Al vecino y presunto autor de los disparos le secuestraron un arma de fuego y dos cartuchos. No obstante, no sería el arma usada para cometer el hecho.

El sábado se allanó una vivienda en Biarriz 7700, donde fueron encontrados la hija del presunto tirador junto con su pareja, un suboficial de la Policía de Acción Táctica de 27 años, a quien solamente se le secuestró el arma reglamentaria. Por información obtenida en el marco de la investigación después se hizo otro allanamiento en Mar Chiquita al 3700, donde vive el padre del suboficial anteriormente allanado -consuegro del vecino detenido por la balacera-. Se trata de Eduardo Z., un agente retirado. La policía llegó a su vivienda ante la sospecha de que fue a Biarriz y Copacabana y se llevó elementos que servirían para esclarecer el ataque, como vestimenta del agresor -su consuegro- y armas.