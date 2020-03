Un nuevo escándalo se desató en el mundo del cine al estrenarse el documental "(My) Truth: The Rape of Two Coreys", donde el actor Corey Feldman afirmó que Charlie Sheen abusó de su compañero Corey Haim cuando tenía 13 años, durante el rodaje de la cinta "Lucas" (1986).

"No fue algo que él dijera una sola vez y de pasada. Lo contó con detalles", aseguró Feldman sobre Haim, quien murió de neumonía en 2010. "Me dijo: ‘Charlie me llevó entre dos remolques y me puso aceite Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto’", afirmó.

Tras darse a conocer la información, el publicista de Sheen negó las acusaciones. "Estos alegatos enfermos, retorcidos y extravagantes nunca ocurrieron. Punto", sentenció a People.

"Instaría a todos a considerar la fuente y leer lo que su madre, Judy Haim, tiene que decir", agregó, haciendo referencia a que la mujer quien negó dicha denuncia realizada por primera vez en 2017. "Mi hijo nunca mencionó a Charlie, nunca hablamos de Charlie... Si mi hijo estuviera aquí para escuchar todo esto, vomitaría", aseguró a Entertainment Tonight en ese momento.