CÓMO SERÁ LA PRIMERA MESAZA DEL AÑO

Cabe recordar que la Chiqui no arranca el sábado a la noche debido a la definición de la Superliga, Boca-Gimnasia y Atlético Tucumán-River, y debuta el domingo. Así dadas las cosas, por similar motivo, se posterga para el sábado 14 el regreso de la gran competencia de la Legrand: "PH", el ciclo liderado por Andy Kusnetzoff.

Su primer almuerzo ya tiene a sus invitados confirmados: Moria Casán, "prestada" por América, ya que es una figura de ese canal; la conductora Luciana Salazar, que seguramente deberá desmentir por enésima vez un romance con un millonario mientras se prepara para debutar con un programa de actualidad, la actriz Agustina Cherri, una de las protagonistas de "Separadas", éxito de El Trece; el director de cine Marcos Carnevale y el gerente de programación de la emisora, Adrián Suar. De esta forma, Mirtha cumple con su idea de no politizar tanto sus mesas y darle más lugar a la comunidad artística. Sin embargo, sus invitados de los sábados suelen ser de otros ámbitos más relacionados con la actualidad; habrá que ver cómo se desarrollan los programas.