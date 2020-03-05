Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
EL DOMINGO

CÓMO SERÁ LA PRIMERA MESAZA DEL AÑO

webservices

Cabe recordar que la Chiqui no arranca el sábado a la noche debido a la definición de la Superliga, Boca-Gimnasia y Atlético Tucumán-River, y debuta el domingo. Así dadas las cosas, por similar motivo, se posterga para el sábado 14 el regreso de la gran competencia de la Legrand: "PH", el ciclo liderado por Andy Kusnetzoff.

Su primer almuerzo ya tiene a sus invitados confirmados: Moria Casán, "prestada" por América, ya que es una figura de ese canal; la conductora Luciana Salazar, que seguramente deberá desmentir por enésima vez un romance con un millonario mientras se prepara para debutar con un programa de actualidad, la actriz Agustina Cherri, una de las protagonistas de "Separadas", éxito de El Trece; el director de cine Marcos Carnevale y el gerente de programación de la emisora, Adrián Suar. De esta forma, Mirtha cumple con su idea de no politizar tanto sus mesas y darle más lugar a la comunidad artística. Sin embargo, sus invitados de los sábados suelen ser de otros ámbitos más relacionados con la actualidad; habrá que ver cómo se desarrollan los programas.

1
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Más de Edicionimpresa