En plena cuarentena por la pandemia que azota el mundo, la situación económica de algunos clubes empieza a complicarse. Sin ingresos por su nula actividad, el panorama se hace difícil. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se refirió a este duro momento.

"Primero tenemos que pensar en la persona que lleva el mango a su casa, de a pie, que llega justo y posiblemente el sueldo que tiene sea el único. Después tenemos que trabajar en un presupuesto anual. Con la cuota de la televisión no alcanza. El que lo dice, es mentira. El ingreso es importante pero los clubes son sociales. La economía se va debilitando", manifestó el máximo titular del Pincha en diálogo con TNT Sports. Y agregó: "Esto no es que vuelve mañana el fútbol y se acomoda al otro día. Esto va a llevar mucho tiempo. Tenés que ir haciendo equilibrio para no caerte y no dejar a nadie fuera de ciertas medidas, y no dejar a nadie sin su sueldo. Hay una franja de jugadores, dentro del club, que pueden hacer un esfuerzo".

Y remarcó: "Nosotros el último entrenamiento lo hicimos el 15 de marzo. Va a tardar un mes y medio para que el jugador esté nuevamente para competir. No es lo mismo que vacaciones, esto, donde estás en movimiento. Acá el que vive en departamento y no tiene un gimnasio no se puede mover. Esto no es algo normal".

"Hay que ver cómo se reacomoda la economía en los clubes que pueden comprarte jugadores. En Europa todavía están pensando cómo van a cremar a la gente y no hay tiempo para lo otro", finalizó.