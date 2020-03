Economistas advirtieron ayer sobre las consecuencias de la crisis financiera global causada por la pandemia del coronavirus y la relacionaron con la negociación de la Argentina por su deuda externa. El director del Centro de Estudios Económicos, Fausto Spotorno, aseguró que "subió la probabilidad" de que la deuda caiga en default, lo cual calificó como "lo peor que podría pasar". Analizó que si el gobierno presenta "una oferta adecuada, que a los bonistas les pueda interesar, rápidamente se puede lograr reducir el problema, pero la probabilidad de eso es bastante baja". En tanto, Daniel Artana, de la fundación FIEL, evaluó que "en los Estados Unidos se puede emitir, acá no. Allá tienen una inflación muy baja. Nosotros tenemos una inflación de 40 por ciento anual. Nuestro gobierno tiene más limitaciones porque no tiene margen fiscal". Con relación a la negociación de la deuda, sostuvo que "está un poco atrasada, pero hay tiempo". A su vez, la directora ejecutiva del estudio Eco Go, Marina Dal Poggetto, alertó que, "por intentar ir a una negociación de deuda ejemplar, se está viendo un Banco Central que se está descapitalizando". Agregó que "la deuda se está demorando y no se sabe en qué medida pegará a la Argentina".