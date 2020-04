Priscila Martínez estaba desaparecida desde el 23 de febrero. El cuerpo fue encontrado en un pozo de una vivienda de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. En esa casa vivía el tío de la víctima, quien ya estaba detenido como sospechoso de la desaparición.

"Mami, ya vengo, voy a lavar la ropa de mi tío. Le voy a coser y después vengo", le dijo Priscila a su madre. Desde ahí no supo más nada. El acusado es Oscar Rubén Ávila, de 28 años, primo de la madre.

Los vecinos recorrieron las calles del barrio Los Lagos. Al entrevistarse con la policía tras su desaparición, contaron que "la habían visto entrar en esa vivienda -señalando la casa de Ávila, donde vivía junto a otras dos personas más- y que no la habían visto salir".

Ávila le había dicho a un familiar: "No sé, tío, la dejé en el canal y me fui. No sé dónde se habrá metido". Luego, siguieron las evasivas en torno al paradero de la adolescente.

Ávila utilizaba el nombre de "Darío Navarro" en las redes y captó a una joven, a quien la violó y la golpeó hasta desmayarla. Creyó que estaba muerta y la dejó abandonada en una zona montuosa a la vera de la ruta provincial 11, en La Banda. Por el ataque sexual e intento de homicidio, Ávila fue apresado.

Se mantuvo en silencio en su celda y negaba saber dónde estaba Priscila, a pesar de la insistencia de los investigadores. En cuanto a Priscila, la policía juntó pruebas y él habría confesado: "La maté y la enterré debajo de mi cama. Le puse cemento encima".

Se realizó un allanamiento y rastrillaje en la casa de Ávila. Los perros encontraron rastros de la presencia de Priscila. De inmediato, se delimitó el lugar y se realizó la excavación tapada con cemento, Ávila había sepultado allí el cuerpo de su pariente.

El cadáver fue desenterrado y trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia a requerimiento de la fiscalía de turno de Banda y Robles; mientras avanzan con las pesquisas para establecer si el acusado contó con la colaboración de otras personas para concretar el crimen.

Secuestraron baldes de albañil y otras herramientas que serán periciadas.

Luego de realizar la excavación debajo de la cama, donde se encontró sepultado el cuerpo que sería de Priscila Martínez, los efectivos de la División Policía Científica, juntamente con otras dependencias policiales, secuestraron elementos valiosos para la causa.

En la habitación se encontraron dos baldes de albañil y una pala cuadrada, que serían herramientas que usaba Ávila para realizar changas cuando no trabajaba en la carpintería.

Además, hallaron un pico que es utilizado para romper estructuras de cemento. Los bienes, por disposición judicial, fueron secuestrados y serán periciados en los próximos días.

Fue acusado de violar a esa otra joven de 18 años, delito por el que también será indagado.

Según se supo, Priscila lo quería mucho y no había tenido problemas con él. No era muy querido por los vecinos por lo que pudieron establecer los investigadores.