U n DJ fue el foco de atención durante el día de ayer en el barrio porteño de Recoleta, en donde se generó una manifestación con cacerolas por parte de algunos vecinos del lugar que salieron a defender al hombre, quien fue denunciado por una de las personas del vecindario, que hizo venir a la policía para que el hombre dejara de pasar música fuerte los fines de semana.

Se trata de Pato Zambrano, una persona que vive como DJ y que en este tiempo de cuarentena pone música los sábados y domingos desde su balcón durante una hora por la tarde, con el fin de "alegrar a los vecinos en este momento difícil", según él mismo considera.

"Fue una situación muy bizarra. Vino la policía para poder ver qué se podía hacer. Hay una sola persona que denuncia que ponemos música los sábados y domingos una hora. Es música variada, para todas las edades y todos los gustos", se defendió Zambrano.

Durante este último fin de semana se hizo viral la grabación de un vecino que tomó desde la calle el momento en el cual el DJ puso música del cantante recientemente fallecido Sergio Denis, como una manera de homenajearlo.

"El sábado y el domingo vino de muy mal modo la policía. No vino a retarme, pero, si la gente no salía a defenderme, no sé en qué terminaba la situación", remarcó Zambrano, quien aseguró que "sólo uno" de sus vecinos le presentó quejas y que se molesta "por cualquier ruido".

"A los diez segundos de que pongo música llama a la policía. Llama y corta, llama y corta, es una máquina de denunciar. A esa persona yo le quise hablar por portero eléctrico, pero no puede hilar conversación. Es una persona mayor y no la entiende", enfatizó DJ.

La policía fue visitar a Zambrano y le pidieron que dejara de poner música para evitar problemas, pero durante la mañana de ayer decidió hace una excepción a su habitual repertorio y, ante los medios de comunicación presentes, decidió poner el Himno Nacional.

"Ahora no voy a poner más música, sería una falta de respeto al comisario que me pidió que no ponga más música. Pero los fines de semana sí voy a poner música, realmente hay gente que lo necesita, que está muy aislada, muy solitaria, que tiene los hijos en otros países y está en soledad", sostuvo el DJ, quien a su vez denunció que la policía lo trató "de mal modo".

En este sentido, Zambrano valoró que los vecinos "salieron a golpear cacerolas desde sus balcones" para defenderlo y subrayó que "esto es algo que la policía tiene que entender".