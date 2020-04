P or favor, renuncie antes de ser renunciado", le pidió públicamente a Jair Bolsonaro el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. En ese momento, en que se conocía la renuncia del titular de Justicia, el ex juez Sergio Moro, comenzaron los cacerolazos contra el presidente en las principales ciudades de Brasil y se disparaba el precio del dólar a la vez que se derrumbaban las acciones en la Bolsa de Valores de San Pablo.

La salida forzada del gobierno de Sergio Moro, el "héroe" anticorrupción que llevó adelante las causas que terminaron con Lula Da Silva preso, ha provocado un terremoto político en Brasil que acerca más las posibilidades de un juicio político contra Bolsonaro. Es más, diputados opositores -y algunos hasta ayer aliados a Bolsonaro- ya solicitaron que se abra el proceso que puede terminar con la salida anticipada del presidente.

Al renunciar, Moro acusó de varios delitos al presidente, entre ellos intentar interferir en investigaciones de la Policía Federal en curso contra sus hijos. Ayer dio a conocer algunos mensajes que intercambió con Bolsonaro, en los que reclama intervenir en las investigaciones judiciales. En el gobierno temen que sea apenas el comienzo de una catarata de mensajes -hasta ahora secretos-, que dejarán muy mal parado al presidente.

La salida de Moro -el ministro con mejor imagen del gobierno- se produjo una semana después de la del ministro de Salud, Luiz Mandetta, quien recomendaba el distanciamiento social para enfrentar la pandemia de coronavirus, cuya aparición estuvo marcada por el negacionismo por parte de Bolsonaro. Brasil está cerca de los 4.000 muertos por el virus.

"El presidente está cavando su tumba. Que renuncie antes de ser renunciado. Que nos ahorre, además del coronavirus, de tener un largo proceso de impeachment (juicio político)", señaló Fernando Henrique Cardoso.

Cada vez se miran con más atención las actitudes que asumen tanto el vicepresidente brasileño, general Hamilton Mourao, como otro militar, el jefe de gabinete, general Walter Braga Netto. Los dos pasaron a ser figuras centrales en la conducción de Brasil. Justamente el ala militar del gobierno, el gran apoyo de Bolsonaro, empieza a resquebrajarse.

El pedido de juicio político contra el presidente se produce justamente cuando se cumplen cuatro años de la votación en el Congreso de Brasil que permitió el juicio político y la destitución de Dilma Rousseff.

¿Bolsonaro seguirá el mismo camino?