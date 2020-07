S i bien arrancó la temporada como suplente, a base de buenas actuaciones pudo meterse entre los once titulares del Boca de Gustavo Alfaro en la última parte del 2019. Este año, con Miguel Russo en el banco, Julio Buffarini logró ser uno de los puntos altos del plantel, siendo de vital importancia para obtener la Superliga. En diálogo con el programa radial Super Mitre Deportivo, el cordobés habló sobre su presente y un posible cruce contra River en el futuro.

"El año pasado tuve un buen primer semestre con Alfaro, pero me lesioné contra Tigre en la final de la Copa de la Superliga. Me costó recuperarme de la rodilla y recién recobré mi nivel este año, con la llegada de Russo. Él es un técnico que me dio más libertades, y cambió la forma de jugar. Ahora, cuando nuestros delanteros están en posición de ataque, nosotros nos paramos en la mitad de la cancha para poder ser una opción más, o también si se pierde la pelota, poder tener la posibilidad de recuperarla más cerca del arco rival", analizó el lateral derecho.

Debido al buen nivel que Boca y River vienen manteniendo en los últimos años, se han dado varios cruces importantes entre ellos. Frente a otro posible partido contra el eterno rival, Buffa no le escapa a esta posibilidad y comentó: "Nosotros tenemos que ir partido a partido, pero que nos vamos a enfrentar a River otra vez, no tengo dudas. Boca y River son dos equipos que juegan bien y tienen la misma ambición. Obviamente que ya nos vamos a volver a enfrentar, no sé si será en la Copa Libertadores o por Copa Argentina, pero seguri habrá partidos ante ellos". Siguiendo el tema River, aclaró que "No fue un fracaso perder la final de la Libertadores, ni la semifinal tampoco. Fracaso hubiese sido si perdíamos en primera ronda".

Por último, habló sobre el clima que se vive en Boca desde las últimas elecciones, con un cambio de mandato, y la importancia que tienen los ídolos del club en el día a día. "Cuando ganó Román, y con todo lo que eso significa, se empezó a notar otro clima en Boca; otro ambiente en la gente. Y más aún habiendo otros ídolos que están trabajando en el club. Hay un clima positivo; están todos contentos. Entonces eso también repercute en el jugador. Para nosotros, el tener la posibilidad de hablar con Riquelme, el Patrón (Bermúdez), Raúl Cascini, Marcelo Delgado y los otros ex jugadores que fueron referentes en Boca, te da un gran respaldo, ese que nos libera y que nos hace jugar más tranquilos", finalizó.