E l presidente Alberto Fernández anunció ayer que a partir de esta medianoche, en el ámbito del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "caducan los permisos" de las personas que no realizan tareas consideradas esenciales "y sólo podrán ingresar al servicio de transporte publico las trabajadores esenciales". En consecuencia, los trabajadores del resto de las actividades "deberán tramitar los nuevos permisos". El jefe de Estado comunicó la decisión en declaraciones formuladas al canal Telefé, tras haber mantenido una reunión en Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.Fernández fundamentó la medida en que "el mayor problema del contagio lo tenemos en el AMBA, con el 95 por ciento del problema. Observamos que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios, y además hay mayor demanda de camas por otras enfermedades de invierno, lo que quita camas para los casos de coronavirus; es por esto que queremos frenar la circulación".

"Hay que estar atentos y actuar en consecuencia. El AMBA es una zona demográfica única, el virus circula en todos los barrios porteños, no sólo en los populares, debemos buscar el modo de que al bajar el tránsito de gente baje el nivel de contagio", amplió el Presidente, quien anunció que hoy se volverán a reunir los ministros de Salud a nivel nacional, bonaerense y porteño.

Consultado sobre el hecho de que la cuarentena lleva 90 días y de los problemas que genera la baja de la actividad económica, Fernández reiteró que es "consciente" de esa situación, y recordó que "como Estado socorremos a todos los que debemos socorrer con el pago del 50 por ciento de sueldos a millones de trabajadores registrados, y con el IFE llegamos a 9.000.000 de personas que no tienen un empleo registrado".

Agregó que "los comercios que abrieron facturan al 30% que antes. El problema no es la cuarentena, es la pandemia. Hoy hablé con Sebastián Piñera y me contaba las dificultades de Chile para volver a poner en funcionamiento la economía. La pandemia dio vuelta la economía mundial".

En otro momento de la entrevista, Fernández aseguró que no piensa en prolongar un aislamiento en estas condiciones hasta septiembre, pero también cuestionó las medidas de permitir salidas recreativas con los chicos y para ejercicios físicos. "Me pidieron esas flexibilidades, pero estas son las consecuencias", dijo, refiriéndose al aumento de los contagios en el AMBA.

De regreso al impacto económico del aislamiento, Fernández recordó que "en la Argentina las industrias funcionan con protocolo, pudimos exportar todo el cereal comprometido, y en el interior la economía funciona mucho. Hay un problema en CABA, que no tiene mucha industria pero tiene muchos comercios. Le buscamos soluciones con delivery, take away, ventas por Internet, funcionamiento sin ingreso a locales, pero debemos seguir. Es un problema de las grandes ciudades".

Acerca de si hay un plan para cuando la pandemia pase, el jefe de Estado aseguró que "sí, claro. Tenemos el plan para el día después, para una reactivación de la economía para que se recuperen los capitales de trabajo. En el mientras tanto buscamos preservar el empleo. Pero no olvidemos que de la economía podemos volver, de las vidas que se pierdan no volveremos".