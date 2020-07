C omercios de ropa con las persianas bajas y fábricas textiles paralizadas por las restricciones aplicadas a raíz de la pandemia del coronavirus se combinaron en los últimos meses para ser el golpe de gracia a un rubro que marca caídas de ventas desde hace varios años. Agrupaciones representantes del sector indican que el consumo bajó 30% desde el inicio de la cuarentena y proyectan que el año próximo apenas se recuperará la mitad.

El Indec publicó esta semana la medición de mayo sobre la actividad industrial del sector textiles y el desplome interanual fue del 33%. En calzado, esa merma se duplica.

Los negocios de indumentaria integran, además, la alarmante cifra que dio a conocer la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba), sobre el cierre de comercios entre marzo y junio. Calculan entre 115.000 y 120.000 locales cerraron definitivamente desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, un 20% del total.

En ese marco, es clave la advertencia de esta semana de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), sobre la caída de ventas del 30% en los negocios de ropa. Lo adjudican a la merma del poder adquisitivo, el aumento de la desocupación y la incertidumbre de la población, de acuerdo con la evaluación de empresarios del sector.

A su vez, el informe de CIAI y FAIIA pronostica que para 2021 la mejora en las ventas será del 10% al 15%, sólo la mitad de lo que hoy registran como pérdida de consumo.

"En esa recuperación parcial -llegará a cubrir la mitad o la tercera parte de la caída en la pandemia- incidirán factores como la anulación del turismo de compras, redefinición de las cadenas globales de valor, fin del dólar barato, sustitución de gastos y consumo postergado por aislamiento", indicaron.

De todos modos, también advirtieron que esos datos favorables deberán ser compensados con otros adversos, como la continuidad de la caída del poder de compra, el desempleo y la incertidumbre, así como la disminución de los actos y espectáculos masivos, que generalmente representan una demanda adicional de vestimenta.

Bienes necesarios

El director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, explicó a Crónica que "así como hay comercios esenciales y no esenciales, hay bolsillos dedicados a lo esencial y no esencial. Desgraciadamente, lo no esencial es cada vez una porción más acotada del bolsillo en los sectores medios y bajos por la caída del ingreso, entre todos ellos cae la indumentaria el calzado", explicó.

Y agregó que "ambos son bienes necesarios pero la restricción del ingreso genera que el consumidor compre más por necesidad que por moda".

"Es importante, además, entender la situación de la industria", indicó el experto en consumo, ya que "para la reposición de productos y armar la vidriera de invierno hicieron un esfuerzo enorme y ahora que las expectativas son peores que unos meses atrás, más complicado va a ser armar el stock de primera. Agrego los problemas de endeudamiento del sector, con alto nivel de cheques retrasados", planteó Di Pace.

A futuro

Con miras a futuro, en la presentación de un informe de situación, FAIIA y CIAI formularon tres interrogantes macroeconómicos que no pueden soslayarse a la hora de realizar proyecciones en la actividad, como qué puede pasar con el dólar, la inflación y la actividad. Puntualizaron que "el dólar barato con ancla contra la inflación generó la suba de las importaciones", que crecieron de manera inversamente proporcional a la cotización de la moneda estadounidense.

Como ejemplo, señalaron que en 2003, cuando los efectos de la gran devaluación del año anterior se hacían palpables en la actividad económica, la importación de ropa fue de u$s174 millones, creciendo en forma sostenida hasta 2013, cuando alcanzó los u$s3.381 millones, para descender al año siguiente, precisamente en coincidencia con la devaluación del peso. No obstante, las importaciones volvieron a aumentar en 2015 para llegar en 2017 al récord de u$s4.354 millones.

La combinación de devaluación del peso y caída del poder adquisitivo se tradujo en una nueva caída en 2018 a u$s3.471 millones y en 2019 a u$s2.704 millones.

Pero los empresarios advirtieron que el freno a las importaciones vino con sus efectos no deseados, ya que "los saltos en la cotización del dólar impusieron un freno a la economía", que se reflejó en la caída del consumo y de la actividad, en tanto "la volatilidad macroeconómica afectó a la fabricación nacional de ropa".