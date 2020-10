D os sospechosos fueron detenidos ayer acusados de ser los salvajes motochorros que el martes último asaltaron y arrastraron por la calle a Brenda Gutiérrez, la joven de 24 años que terminó atropellada por un automóvil en la localidad bonaerense de Moreno. Las detenciones fueron concretadas por personal de la DDI y de la comisaría 1ª de Moreno, en allanamientos realizados en la mañana del viernes en las localidades de La Reja y Paso del Rey, de ese partido del oeste del conurbano. Los dos imputados detenidos fueron identificados por las fuentes como Nicolás González (20) y Lucas Adrián Carrera (24), quien tenía un raspón en una de sus piernas que los investigadores atribuyen a la caída que sufrieron los motochorros cuando fueron chocados por un auto que arrolló a Brenda. Las fuentes señalaron que, en los procedimientos, se secuestraron varios elementos de interés como la moto Xr 250 empleada en el hecho, las prendas de vestir y los cascos con los que los delincuentes quedaron grabados en los videos y una pistola Bersa calibre 22 largo. La clave de la investigación, dirigida por el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno, estuvo en el análisis de las cámaras que se hizo en el Centro de Monitoreo Municipal de Moreno que lograron reconstruir el recorrido de la moto. Una particularidad del modus operandi de estos motochorros era que cambiaban los guardabarros a la moto. "En el domicilio donde hallamos la moto, secuestramos guardabarros blancos y otros rojos. Salían a delinquir con un color y lo iban rotando para no ser identificados", explicó un jefe policial. González y Carrera quedaron detenidos a disposición del fiscal López, quien los indagará hoy a las 10 por los delitos de "robo calificado y lesiones". Por su parte, Rubén, el padre de Brenda, dijo ayer que "ella no se acuerda de nada, pero evoluciona bien y ya se alimenta sola. Le conté que un auto le pasó por encima y me dijo: ‘Los Gutiérrez somos duros’".