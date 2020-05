El jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero, salió con fuerza al cruce de las críticas de la oposición al gobierno nacional por los decretos y también por el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción. Sobre el comunicado de Juntos por el Cambio, que denunció que "Alberto Fernández consagra la corrupción del kirchnerismo" por la decisión de la OA de no participar en querellas contra Cristina Kirchner (ver página 9), consideró "un disparate" el texto y destacó que el titular de la oficina, Felix Crous, "es un jurista reconocido, y no está enamorado del presidente como estaba la de la gestión anterior".

"Desde esa relación era evidente que no había independencia, como hay ahora", dijo en diálogo con Crónica HD. "Que no nos quieran igualar porque somos muy distintos a ellos, por eso blanqueamos los fondos de la AFI y no vamos a caer en esa discusión".

Respecto de la polémica por el decreto que le permite modificar partidas sin límite, Cafiero remarcó que "se hace con transparencia, porque nos agrega muchos controles" y diferenció entre "los decretos de Macri" que "fueron todos para pagar deuda" y "el de Alberto Fernández, que es para cuidar a la gente".

También destacó la producción local de respiradores y cuestionó a quienes especulan con el valor del dólar: "Es un sector muy chico que genera un grave daño a la Argentina".