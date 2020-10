E l jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno "jamás" tomará una decisión política "a partir de los resultados de las encuestas", advirtió que un sector de la oposición "quiere dañar" la gestión del presidente Alberto Fernández y aseguró que "no hay internas dentro del Frente de Todos" ni tampoco "hay tensiones reales", sino "opiniones distintas" en algunos temas.

En declaraciones radiales dijo que "se busca dañar al gobierno y provocar este tipo de manifestaciones", en referencia a la convocatoria de la oposición para volver a movilizarse hoy, y sostuvo que se realizan cuestionando "las medidas que se toman, la ciencia, los resultados de las elecciones del año pasado", es decir, diversos planteos que, para Cafiero, significan que "claramente quieren cuestionar al gobierno".

Cafiero marcó que los dos presidentes de las fuerzas mayoritarias de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, del PRO) y Alfredo Cornejo (de la UCR) tienen esa postura, al igual que el ex presidente Mauricio Macri, pero aclaró que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tienen "otra posición, porque son quienes tienen responsabilidad de gestión" y deben "lidiar con la pandemia".

Interna oficial

En diálogo con radio Mitre y CNN Radio, el jefe de Gabinete recordó que el frente alineado detrás del Presidente se comprometió "a la unidad en la diversidad" y consideró que sería injusto, luego de ganar las elecciones con esa consigna, "volver a una visión hegemónica" del espacio. "Promovemos el diálogo y el debate político, ahora hay cuestiones que planteamos que hay que discutirlas puertas adentro, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos", sostuvo.

En ese marco fue taxativo: "No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos".

Economía sana

Asimismo, Cafiero advirtió que las consecuencias económicas del coronavirus en la Argentina no son "excepcionales", en comparación con otros países de la región, y graficó que Uruguay, donde el impacto de la Covid-19 fue mucho menor, también tuvo una "caída de 10 puntos" de su PBI como en Brasil, donde se aplicó estrategia distinta para encarar la pandemia.

Y adelantó que el objetivo del Frente de Todos es reemplazar el IFE por otro tipo de asistencia, pero que, si no avanzan en la definición de esa nueva modalidad, seguirán apelando al bono de 10.000 pesos.