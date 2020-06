La policía británica calificó como un ataque "terrorista" el apuñalamiento masivo cometido el sábado por la noche en la localidad de Reading, en Berkshire, en el sudeste de Inglaterra, en el que tres personas fueron asesinadas y otras tres sufrieron heridas de gravedad. Además, identificó al autor del ataque.

El acusado es Khairi Saadallah, de 25 años, oriundo de Libia, quien fue detenido y permanecía ayer bajo custodia para ser interrogado. Según trascendió, el hombre llegó al Reino Unido hace varios años como refugiado después de la guerra civil en su país y no se descarta que pudiera sufrir alguna enfermedad o trastorno mental. El sujeto ya había sido investigado por el servicio secreto británico para el interior, el MI5, pero había detenido el procedimiento porque consideraron que no era peligroso, a la vez que había estado 12 meses preso por un incidente no vinculado con el terrorismo.

Por otra parte, la policía del Valle del Támesis emitió un comunicado en el que detalló que el ataque fue considerado como un "incidente terrorista".

En tanto, el primer ministro Boris Johnson afirmó que se trató de un ataque "espantoso" y dijo que estaba "horrorizado". "No quiero obstaculizar el trabajo de la policía y su investigación sobre lo que sucedió en este caso. Pero si hay cambios que deben hacerse en nuestro sistema legal para evitar estos eventos, no dudaremos en tomar esa medida", aseguró.