Desde que se mudó a Nueva York, la vida de Calu Rivero cambió por completo y a través de las redes sociales suele compartir parte de sus nuevas costumbres. Sin embargo, desde que está de novia con un joven ruso, la actriz se muestra más enamorada que nunca. En pareja con el documentalista Andrey Manirko, la ex protagonista de "Dulce amor" viajó a Uruguay para celebrar el cumpleaños de su padre, Guillermo, y pasar Año Nuevo en su casa sustentable "La corazonada", ubicada en José Ignacio, y presentar su pareja a la familia. En las últimas horas, los tortolitos compartieron una adorable foto en Instagram con la que no dejan dudas de su amor incondicional. Los rumores de su romance comenzaron luego de que Rodrigo Lussich asegurara que Dignity volvería a la Argentina para casarse con su nuevo novio, el joven ruso. Pero si bien la flamante pareja aún no dio indicios de compromiso y todavía no anunció su boda, la primera confirmación de su relación fue con un tierno video juntos. Ahora la artista se animó a más y en su perfil subió una dulce postal junto a su novio. "Experimentando la vida con alegría #2021", escribió en la descripción de la postal que recibió más de 26.000 "me gusta" y un sinfín de comentarios para celebrar su amor. En el último día del 2020, ella ya se había mostrado en Uruguay. Para celebrar la legalización del aborto en la Argentina, se despojó de todo y se fotografió completamente desnuda entre las plantas en la misma casa en Uruguay, y describió: "Mi cuerpo, mi decisión".