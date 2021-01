A causa de la pandemia de coronavirus, el papa Francisco no realizará este año el tradicional bautismo a niños en la Capilla Sixtina. "Debido a la situación de salud, como precaución, el tradicional bautismo de niños presidido por el Santo Padre en la Capilla Sixtina no se celebrará este año el domingo del Bautismo del Señor", informó el Vaticano. Según la nota oficial, "los bautismos se celebrarán en las respectivas parroquias a las que pertenezcan". Por el momento, el Papa encabeza sus audiencias generales desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y no en la Plaza San Pedro, como es habitual, para evitar las aglomeraciones de fieles.