L a invisibilidad de la sexualidad de las mujeres con discapacidad, así como las barreras para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, son los ejes de la campaña #SomosDeSeAr, una iniciativa de jóvenes y adultas con diferentes tipo de discapacidad de todo el país que será lanzada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "A veces las personas piensan que las mujeres con discapacidad no tenemos derecho a tener relaciones sexuales y no somos deseadas ni podemos desear", dice Mariana, mujer con discapacidad visual del noroeste argentino en uno de los spots audiovisuales de la iniciativa.

Los mensajes, claros y en primera persona, identifican problemáticas comunes que las mujeres con discapacidad pusieron en común en los talleres del Proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa conjunta de FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que cuenta con el financiamiento del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Los talleres se realizaron durante 2019 con la participación de mujeres de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires. "La campaña surge de la necesidad de contar nuestras propias palabras y modos de decir cómo queremos que nos mire la sociedad, cómo necesitamos que nos miren para poder estar interpeladas de igual a igual y no desde una posición ni infantilizada ni de víctimas", señaló a Télam Gabriela Bruno, una mujer con discapacidad motriz de 43 años residente en Santa Fe.

"En ese sentido, queremos que la discapacidad no sea un disvalor, sino que estamos todas elaborando, y muy satisfechas, nuestra identidad como mujeres con discapacidad", continuó. Por su parte, Sofía Minieri, integrante de REDI, contó que "las problemáticas más comunes que surgieron en los talleres y se ven reflejadas en los spots tienen que ver, en primer lugar, con el prejuicio de que las mujeres con discapacidad son asexuadas, que no están interesadas en la temática o que no están en condiciones de ejercer su sexualidad, lo que está reflejado en varios de los videos".

"Otro de los ejes tiene que ver con las dificultades que se les presentan cuando quieren acceder a los servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva, no sólo referido a la accesibilidad física (ausencia de rampa) o comunicacional, sino a barreras actitudinales, como, por ejemplo, que le hablan al acompañante en lugar de a ellas", añadió.