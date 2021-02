D elincuentes destrozaron su parada de diarios, forzaron su camioneta y le robaron revistas y colecciones. El canillita que se hizo famoso por entregarle los diarios al presidente Alberto Fernández fue protagonista de otro episodio de inseguridad.

El asalto ocurrió ayer a la mañana en el puesto que tiene Guido Miranda en Juana Manso y Azucena Maizani, en el mencionado barrio porteño. A los ladrones no les alcanzó con robarle revistas e invaluables colecciones, ya que le destrozaron su parada de trabajo. Además, forzaron su camioneta, en la que rompieron más mercadería y se llevaron más objetos de valor del repartidor, según informó Miranda a "Crónica".

Se analizan las cámaras de seguridad de la zona para ver si se logra identificar a los delincuentes. También se trabaja en la búsqueda de testigos que hayan visto o escuchado algo.

El 28 de enero del año pasado, a plena luz del día y en la calle, ya le habían robado la bicicleta al canillita de Alberto. El repartidor de diarios la había dejado a un costado de su puesto, en Juana Manso y Azucena Maizani, pero cuando fue a buscarla encontró sólo la cadena rota. "Solamente encontré la cadena rota", contó en esa oportunidad a "Crónica".

"Lo único que espero es recuperarla, aunque justo donde me la sacaron es en una zona donde no hay cámaras de seguridad que puedan mostrar lo que ocurrió. Con esto que me hicieron me cortaron las piernas", dijo en esa ocasión Miranda. El canillita no podía creer que se hubieran llevado uno de sus instrumentos de trabajo en uno de los lugares más seguros de la Capital.

En agosto, ya con Fernández como principal candidato al sillón de Rivadavia, el vínculo entre Miranda y el Presidente se afianzó: el canillita le dio una bandera argentina y se sacaron varias fotos. Incluso llegó a hacerse estampar una remera con la foto de ambos y el hashtag #ElCanillitaDeAlberto. La comunicación entre ambos es fluida, sobre todo a través de WhatsApp. Por esa red social, Alberto le indicaba lo que requería o algún agregado que hacía Fabiola Yáñez, además de sus lecturas obligatorias.

Miranda también se presento con una torta en el festejo del número 20.000 de "Crónica" y sostuvo que "es un honor estar acá, porque somos los canillitas parte de la vida de ‘Crónica’. Soy canillita de tercera generación, de tío a tío; de hecho, mis tíos Rivas y Pocho vendieron el primer ejemplar hace 56 años".