A estas alturas queda claro que la pandemia del coronavirus tiene efectos secundarios inesperados, como el de "achicar grietas". Ayer, la audiencia de "Intrusos" se encontró con la sorpresa del año: Vivana Canosa charló largo y tendido con Jorge Rial, su jefe allá en los inicios del programa, en el 2000, y luego, por mucho tiempo, un archienemigo mediático y personal.

Pero el tiempo pasó, las heridas se curan, y ambos periodistas limaron asperezas como para lograr esta entrevista, que arrancó con eje en la bronca de la ex chimentera por la decisión de Marcelo Tinelli de viajar a su casa de Esquel con toda su familia, poco antes que el presidente Alberto Fernández comunicara que nuestro país entraba en cuarentena.

"Gracias por sacarme al aire. La verdad es que escuché lo que decías y, más allá de nuestras diferencias, que las hemos tenido y las tendremos, porque así es la vida, me parece que es un momento de gestos para la Argentina. Ayer estaba al aire en mi programa y no pensaba decir lo de Tinelli, pero está bueno que dos personas populares, del medio, digamos que lo que está haciendo Tinelli es una vergüenza", comenzó Viviana, contundente, generando emoción en su colega, que estuvo a punto de mostrar algunas lágrimas.

Luego resaltó la importancia de estar unidos para salir adelante de la crisis: "Estamos frente a una guerra invisible. Ustedes están ahí, estamos todos trabajando. Estamos todos con miedo, con el alcohol en gel... Entonces, digo, ¿qué pasa con la gente que está en una situación de pobreza máxima? Nos preocupa el virus, pero en nuestro país muere más gente de hambre que de coronavirus. Es momento de sacarnos las caretas. Seamos solidarios. No digamos una cosa y hagamos otra", enfatizó.

En otro momento de la charla, la locutora comentó: "Me tocó aguantarme todos los romances que me inventaron" y entonces tuvo que referirse al rumor de romance con Alberto Fernández que corrió a fines del año pasado. "Sí, otra hijaputez, pero también me la banco. Mi primera reunión fue cuando él era el que organizaba la campaña, nadie imaginaba que iba a ser candidato. Lo llamamos como a todos los políticos (para su programa "Nada personal") y a partir de ahí generamos un vínculo de amistad".