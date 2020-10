C omo si Francia no tuviera suficientes problemas internos con la segunda ola de coronavirus, se busca más inconvenientes en el exterior y el enemigo que encontró es Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó ayer una dura crítica a la revista Charlie Hebdo luego de que publicaran una caricatura de él. Fue "un vil ataque" cometido por "canallas", aseguró. Esta situación podría tensionar aún más las relaciones entre París y el islam, tras el asesinato de un profesor francés a manos de un joven islamista por haber mostrado caricaturas de Mahoma a sus alumnos.

"No he mirado esa caricatura (...) Es inútil decir nada sobre estos canallas", declaró Erdogan sobre el dibujo, en el que se ve al mandatario en ropa interior y sosteniendo un lata de bebida, mientras levanta la falda de una mujer con vestimenta islámica y exclama "¡Oh, el profeta!", nota que es titulada "Erdogan: en privado es muy divertido". "Mi ira no se debe al vil ataque a mi persona, sino a los insultos contra el profeta" Mahoma, agregó el mandatario.

Previamente, su vocero, Fahrettin Altun, había condenado el "racismo y odio cultural" del semanario. "Convertir la libertad de expresión en hostilidad hacia una religión o fe sólo puede ser producto de una mente enferma", añadió.

La caricatura desató una ola de repudio en el islam, cuyo malestar radica en la postura adoptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien defendió la publicación como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, el gobierno francés advirtió que no cederá ante las "intimidaciones" y mantendrá su defensa a los "principios y valores", subrayando que existía una "fuerte unidad europea" ante la posición adoptada tras el asesinato de un profesor en París, el 16 de octubre pasado.

Represalias

El líder turco llamó a sus aliados para realizar un boicot a los productos franceses y ordenó a la Fiscalía General de Ankara lanzar una investigación contra las autoridades de Charlie Hebdo por la caricatura.

Las respuestas violentas de los grupos extremistas a las caricaturas de Mahoma publicadas por Charlie Hebdo tuvieron su episodio más fatídico en enero de 2015, cuando se produjo un atentado contra la redacción que terminó con la muerte de 12 personas.