El ex presidente Carlos Saúl Menem fue declarado ayer persona no grata en la ciudad cordobesa de Río Tercero, donde hace 25 años se produjo una serie de explosiones intencionales para encubrir un contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia. En ese estrago, murieron siete personas, hubo más de 300 heridos y numerosos daños materiales. Menem deberá comparecer en un juicio oral y público que comenzará en febrero y en el cual se analizará su responsabilidad en esos hechos. El intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, encabezó los actos de homenaje a las víctimas de esa jornada y dijo que suscribió un decreto del que resumió: "Vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero al señor Carlos Saúl Menem". Añadió que "vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque va a poder jamás reconocer al ex presidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre".