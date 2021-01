Tal como anunciamos en ediciones anteriores, Carmen Barbieri se contagió de coronavirus y debió ser internada de urgencia en la clínica Zabala. A este complejo cuadro, a la actriz, se le sumó una neumonía bilateral, situaciones que provocaron su ausencia en la obra "Un estreno o un velorio" que produce Flavio Mendoza. Como respuesta, el coréografo minimizó, irónicamente, el diagnóstico de la actriz y Carmen, en consecuencia, afirmó ayer que lo demandará judicialmente.

"Carmen está bien, pero lo que pasa es que ella es hipocondríaca; cualquier cosita que tiene, piensa que se agarró todo", expresó Mendoza. Esas palabras decayeron como una bomba a Barbieri, quién, en diálogo con "Lanata sin filtro", contó que le están brindando oxígeno, sigue con fiebre y que los médicos trabajan para que su neumonía no empeore. Y luego le respondió con todo a Mendoza: "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar, minimizó mi situación y dijo que soy hipocondríaca, cuando estoy, realmente, enferma con este terrible virus. Él también va a tener lo suyo y mi abogado, el doctor Juan Curubeto, está preparando todo", exclamó. Luego determinó: "A Flavio lo bloqueé, me va a pedir disculpas y no se las voy a aceptar. Por lo tanto, le voy a hacer un importante reclamo económico, ya que a él, parece ser, que lo que más le importa en la vida es la plata".