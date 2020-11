L a líder de la Coalición Cívica e integrante de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien aseguró que no volverá a hablarle "nunca más", ya que consideró que le "faltó el respeto" a ella durante su última comunicación.

"Tu única función es denunciar, es para lo único que servís", fueron las palabras que según Carrió pronunció el ex mandatario en una charla telefónica, por lo cual aseguró que en ese momento cortó la llamada, ya que "hay palabras de las que no se vuelve", aunque indicó que esto "no significa que rompa con Juntos por el Cambio", durante una entrevista que concedió al diario Clarín.

Fue así como Carrió profundizó de manera pública el alejamiento que se vislumbra desde hace algún tiempo de Macri, que quedó expuesto durante la reunión que celebró hace poco más de dos semanas con miembros de Juntos por el Cambio en su casa, de la que no participó el ex presidente, pero en donde sí estuvieron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica sostuvo además que no comparte "el uso que hace" la titular del PRO, Patricia Bullrich, de las marchas contra el gobierno y remarcó que aunque la "quiere", se llevó "mal con todos los miembros" de su partido.

Por último, Carrió ratificó su apoyo a la postulación del juez Daniel Rafecas para ocupar el cargo de procurador general y subrayó que es "un hombre preparado" y "el mejor" para el cargo "en las condiciones que existen hoy en la Argentina".