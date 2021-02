La ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró ayer que la elección de este año en la provincia de Buenos Aires será "muy difícil", por lo que subrayó que está dispuesta a ser la candidata de Juntos por el Cambio y afrontar una eventual derrota, para así evitar que "se le corte la carrera política" a María Eugenia Vidal.

"Hay muchos candidatos que sólo se presentan si van a ganar. Con el 60% del conurbano con subsidios y posible fraude electoral es una campaña muy difícil para quienes quieren el éxito, yo estoy dispuesta a acompañar a quien sea o ser (candidata) para dar la pelea", expresó Carrió en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Yo no tengo interés en ganar. Tengo interés en luchar. Por supuesto que si tenemos la elección ganada otros tienen que ser los candidatos o candidatas. Lo que yo no quiero es que vayan a una eventual derrota personas jóvenes que se les corte la carrera política por eso", sostuvo la líder de la CC. Al ser consultada sobre si lo decía por Vidal, Carrió indicó: "Yo estoy cubriendo a los que pueden ser líderes nacionales y que no necesitan tener derrotas en este momento, voy a hacer todo lo posible para preservarla, pero es ella la que decide", destacó en diálogo con Rivadavia.

Al ser consultada por sus diferencias con dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, Carrió explicó que se rompió la "relación personal", pero ambos coinciden en "la unidad" del frente opositor.